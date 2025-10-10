Дефицит овощей в Винницкой области в этом сезоне особенно ощутим среди помидоров, которые остаются популярными для приготовления салатов и кулинарных блюд, сообщает Politeka.

Повышение цен на тепличные томаты связано с уменьшением урожая на специализированных фермерских хозяйствах, а ограниченное количество продукции по открытому грунту после завершения основного сбора дополнительно усиливает нагрузку на рынок.

За последнюю неделю стоимость тепличных томатов выросла примерно на 14%. Сегодня цены колеблются в пределах 35-55 гривен за килограмм (0,85-1,33 доллара) в зависимости от размера, качества и объемов партий. Фермеры объясняют повышение спроса со стороны розничных и оптовых сетей, активно закупающих помидоры. К тому же, завершение сезона грунтовых овощей тоже влияет на формирование цен.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост, тепличные томаты остаются относительно доступными для потребителей. Средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, что немного смягчает финансовое давление на покупателей.

Следовательно, дефицит овощей в Винницкой области создает непростую рыночную ситуацию. Сезонные ограничения, меньший урожай и высокий спрос вынуждают население планировать закупки заранее и учитывать альтернативные варианты доступных овощей.

К слову, в Винницкой области также ощутим дефицит молочной продукции. На полках торговых сетей литр молока стоит от 39 до 45 гривен, тогда как пачка масла весом 180 г даже по акции стартует от 73,70 грн. Европейский рынок сейчас снизил заинтересованность в отечественном продукте.

