Прогноз погоди на тиждень в Кривому Розі показує змінну температуру та помірну вітрову активність із 10 по 16 жовтня, повідомляє Politeka.

Субота, 10 жовтня, відзначиться +13°C із південно-західним вітром до 7 м/с та невеликими опадами — 0,6 мм. Наступного дня, 11 числа, стовпчик термометра підніметься до +14°C, вітер змінить напрямок на західний, пориви до 9 м/с, опадів не очікується. Неділя, 12-го, буде дещо прохолоднішою: +12°C, північно-західний вітер із силою 12 м/с, при цьому дощова активність складе 4,8 мм, що стане найбільшою кількістю опадів у період.

Початок тижня, понеділок, 13 жовтня, обіцяє +13°C, західний вітер із швидкістю 11 м/с, невеликий дощ 1,2 мм, тоді як у вівторок, 14 числа, температура знизиться до +10°C із західним напрямком вітру, пориви до 9 м/с і без опадів. Середа, 15-го, буде помірно теплою: +13°C, північно-західний вітер 8 м/с, опадів не передбачається. Четвер, 16-го, принесе +9°C, північний вітер 4 м/с, суха погода без опадів. Загалом тиждень характеризується різкими коливаннями температури та змінним напрямком вітру, що впливає на відчуття прохолоди вдень і вночі.

Сильні пориви вітру до 12 м/с у неділю та до 11 м/с у понеділок можуть ускладнити перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері. Рекомендується враховувати напрямок вітру під час планування поїздок і активностей на свіжому повітрі. Опади будуть помірними, лише у неділю та понеділок очікується невеликий дощ, що не вплине суттєво на дорожнє покриття, але може створити локальні вологі ділянки.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Кривому Розі демонструє період із помірним похолоданням, мінливими температурами і вітровою активністю. Сухі дні переважають, а короткочасні дощі незначно змінюють погодні умови. Така інформація дозволяє підготуватися до мінливої осінньої погоди, обираючи відповідний одяг та плануючи перебування на відкритому повітрі, враховуючи силу і напрямок вітру, а також очікувані опади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.