Прогноз погоды на неделю в Кривом Роге показывает температуру и умеренную ветровую активность с 10 по 16 октября, сообщает Politeka.

Суббота, 10 октября, отметится +13°C с юго-западным ветром до 7 м/с и небольшими осадками - 0,6 мм. На следующий день, 11 числа, столбик термометра поднимется до +14°C, ветер сменит направление на западное, порывы до 9 м/с, осадков не ожидается. Воскресенье, 12-го, будет прохладнее: +12°C, северо-западный ветер с силой 12 м/с, при этом дождевая активность составит 4,8 мм, что станет наибольшим количеством осадков в период.

Начало недели, понедельник, 13 октября, обещает +13°C, западный ветер со скоростью 11 м/с, небольшой дождь 1,2 мм, в то время как во вторник, 14 числа, температура снизится до +10°C с западным направлением ветра, порывы до 9 м/с и без осадков. Среда, 15, будет умеренно теплой: +13°C, северо-западный ветер 8 м/с, осадков не предполагается. Четверг, 16, принесет +9°C, северный ветер 4 м/с, сухая погода без осадков. В общей сложности неделя характеризуется резкими колебаниями температуры и переменным направлением ветра, что влияет на ощущение прохлады днем ​​и ночью.

Сильные порывы ветра до 12 м/с в воскресенье и до 11 м/с в понедельник могут осложнить пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером. Рекомендуется учитывать направление ветра при планировании поездок и активностей на открытом воздухе. Осадки будут умеренными, только в воскресенье и понедельник ожидается небольшой дождь, который не повлияет существенно на дорожное покрытие, но может создать локальные влажные участки.

Следовательно, прогноз погоды на неделю в Кривом Роге демонстрирует период с умеренным похолоданием, изменяющимися температурами и ветровой активностью. Сухие дни преобладают, а кратковременные дожди изменяют погодные условия. Такая информация позволяет подготовиться к изменяющейся осенней погоде, выбирая подходящую одежду и планируя пребывание на открытом воздухе, учитывая силу и направление ветра, а также ожидаемые осадки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.