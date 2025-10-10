График отключения света 11 по 12 октября в Полтавской области будет действовать из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.
В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Потому был составлен график отключения света 11 по 12 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 11 октября 2025 года в селе Андрийкы с 08:00 до 20:00 на улицах:
- Заярська (б. 10, 12),
- пер. Кооператывный (б. 1, 2),
- Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),
- пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),
- Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),
- Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).
Также не будет электроэнергии в селе Миргородщина на улицах:
- пер.Вильный (б. 35),
- Степова (б. 3, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 30),
- Центральна (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 26, 30, 33, 35, 49).
Кроме этого ограничения будут действовать в Новоселивка по адресам:
- Державна (б. 1, 1а, 2, 5, 6, 7, 8, 9),
- Миру (б. 1, 3, 7, 10, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47),
- Польова (б. 1, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16)
12 числа с 8 до 18:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электроэнергии в пгт.Чорнухы на улицах:
- Котляревского (б. 53, 53А, 53Б, 55, 57, 61, 63, 65),
- Леси Украинки (б. 1а, 23, 25, 29, 31),
- Мележика (б. 21).
Перерывы в электроснабжении в этот день также будут с 8 до 20 часов в населенном пункте Панасовка по адресам:
- Кооперативна (б. 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28),
- Миру (б. 1А, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25),
- Озерна (б. 2, 3, 4, 5, 7, 9),
- ПАНАСИВКА ТП69№2 (б. 55б, 60),
- ПАНАСИВКА ТП70№1 (б. 11, 13, 14, 26),
- Степова (б. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 16),
- Степовый (б. 4),
- Шевченко (б. 1А, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 56, 6)
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.