В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» был составлен график отключения света 11 по 12 октября в Полтавской области.

График отключения света 11 по 12 октября в Полтавской области будет действовать из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Потому был составлен график отключения света 11 по 12 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 11 октября 2025 года в селе Андрийкы с 08:00 до 20:00 на улицах:

Заярська (б. 10, 12),

пер. Кооператывный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Также не будет электроэнергии в селе Миргородщина на улицах:

пер.Вильный (б. 35),

Степова (б. 3, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 30),

Центральна (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 26, 30, 33, 35, 49).

Кроме этого ограничения будут действовать в Новоселивка по адресам:

Державна (б. 1, 1а, 2, 5, 6, 7, 8, 9),

Миру (б. 1, 3, 7, 10, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47),

Польова (б. 1, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16)

12 числа с 8 до 18:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электроэнергии в пгт.Чорнухы на улицах:

Котляревского (б. 53, 53А, 53Б, 55, 57, 61, 63, 65),

Леси Украинки (б. 1а, 23, 25, 29, 31),

Мележика (б. 21).

Перерывы в электроснабжении в этот день также будут с 8 до 20 часов в населенном пункте Панасовка по адресам:

Кооперативна (б. 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28),

Миру (б. 1А, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25),

Озерна (б. 2, 3, 4, 5, 7, 9),

ПАНАСИВКА ТП69№2 (б. 55б, 60),

ПАНАСИВКА ТП70№1 (б. 11, 13, 14, 26),

Степова (б. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 16),

Степовый (б. 4),

Шевченко (б. 1А, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 56, 6)

