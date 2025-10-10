Дефіцит продуктів у Полтавській області цього сезону може стати серйозною проблемою, що відобразиться на цінах хлібопекарської продукції в Україні, повідомляє Politeka.

Голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що борошномельний сектор країни стикається із труднощами, а прогнозоване виробництво пшениці у 2025–2026 маркетинговому році складе близько 21 мільйона тонн.

Загальна кількість продовольчої пшениці, яка забезпечує внутрішній ринок, передбачається на рівні 10,3 мільйона тонн, тоді як зерно першого та другого класу для виготовлення борошна високої якості очікується лише 1,7 мільйона тонн. Експерти відзначають, що це критично низький обсяг для стабільного забезпечення Полтавської області хлібопродуктами.

Аналітики підкреслюють, що конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені ресурси високоякісного зерна зростає. Багато аграріїв зберігають урожай у власних сховищах і не виводять його на ринок, що спричиняє коливання цін і ускладнює доступність борошна для виробництва хлібопекарських товарів.

Ситуація у сегменті жита також складна: внутрішнє виробництво не покриває попит, тому в новому маркетинговому році очікується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік він становив 1,6 тисячі тонн. Це свідчить про формування стійкого дефіциту сировини, що додатково впливає на ринок хліба та інших продуктів переробки.

Рибчинський зазначає, що нинішня структура виробництва і поведінка фермерів можуть спричинити подальше зростання цін. Уже сьогодні дефіцит продуктів у Полтавській області визначає умови роботи підприємств, створюючи ризики для продовольчої безпеки та стабільності цін на хліб.

Якщо нинішні тенденції збережуться, це призведе до подорожчання хлібопродуктів та необхідності перегляду політики виробництва й імпорту зерна для запобігання дефіциту продуктів у регіоні в найближчі роки.

