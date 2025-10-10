Дефицит продуктов в Полтавской области в этом сезоне может стать серьезной проблемой, которая отразится на ценах хлебопекарной продукции в Украине, сообщает Politeka.

Председатель Союза «Мукомомель Украины» Родион Рыбчинский отметил, что мукомольный сектор страны сталкивается с трудностями, а прогнозируемое производство пшеницы в 2025–2026 маркетинговом году составит около 21 миллиона тонн.

Общее количество продовольственной пшеницы, обеспечивающей внутренний рынок, предполагается на уровне 10,3 миллиона тонн, в то время как зерно первого и второго класса для изготовления муки высокого качества ожидается только 1,7 миллиона тонн. Эксперты отмечают, что это критично низкий объем для стабильного обеспечения Полтавской области хлебопродуктами.

Аналитики подчеркивают, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные ресурсы высококачественного зерна растет. Многие аграрии хранят урожай в собственных хранилищах и не выводят его на рынок, что влечет за собой колебания цен и затрудняет доступность муки для производства хлебопекарных товаров.

Ситуация в сегменте ржи также сложна: внутреннее производство не покрывает спрос, поэтому в новом маркетинговом году ожидается импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году он составил 1,6 тысяч тонн. Это свидетельствует о формировании устойчивого дефицита сырья, дополнительно влияющего на рынок хлеба и других продуктов переработки.

Рыбчинский отмечает, что нынешняя структура производства и поведение фермеров могут повлечь за собой дальнейший рост цен. Сегодня дефицит продуктов в Полтавской области определяет условия работы предприятий, создавая риски для продовольственной безопасности и стабильности цен на хлеб.

Если нынешние тенденции сохранятся, это приведет к удорожанию хлебопродуктов и необходимости пересмотра политики производства и импорта зерна для предотвращения дефицита продуктов в регионе в ближайшие годы.

Источник: Elevatorist.com.

