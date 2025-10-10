Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на отримання грошової допомоги для ВПО у Черкаській області на проживання та на компенсацію.

Про це йдеться на профільному порталі "Безоплатна правнича допомога".

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на отримання допомоги на проживання, яку призначає та виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ). Розмір цієї грошової допомоги для ВПО у Черкаській області становить 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для всіх інших категорій населення.

Наразі державна грошова допомога для ВПО у Черкаській області націлена на найбільш вразливі верстви громадян, серед яких:

особи, що були змушені переміститися з територій, де тривають або тривали бойові дії, а також з тимчасово окупованих районів;

громадяни, чиї житлові приміщення зруйновано або визнано непридатними для проживання;

діти, народжені у внутрішньо переміщених осіб та офіційно зареєстровані як переселенці.

Виплата надається на період пів року, починаючи з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви. Максимальна тривалість надання допомоги не може перевищувати одного року. Повторне призначення на наступні шість місяців не здійснюється, якщо середньомісячний дохід на одну особу в домогосподарстві перевищує 9440 гривень.

Крім того, переселенці мають право на компенсацію за оренду житла та отримання житлових субсидій.

Такі виплати надаються з урахуванням наявності у родини нерухомості, автомобіля, депозитів та інших фінансових ресурсів. Зокрема, субсидія та компенсація на оренду доступні для переселенців, які витрачають на оплату житла понад 20% свого середньомісячного доходу або якщо дохід на одну особу не перевищує 5840 гривень (два прожиткові мінімуми).

Щодо доходу від продажу нерухомості або транспорту, юристи зазначають, що він враховується для обчислення середньомісячного доходу лише за певних умов. Дохід не враховується, якщо він отриманий від продажу:

єдиного транспортного засобу, зареєстрованого на одного з членів домогосподарства;

єдиної житлової нерухомості (або її частини) на території бойових дій чи тимчасово окупованій території.

Водночас, важливо, що такий дохід повинен бути отриманий одноразово протягом календарного року. Якщо переселенець продав свій автомобіль, придбав новий та знову його продав у тому ж році, дохід від наступного продажу вже враховуватиметься для розрахунку середньомісячного доходу.

Якщо переселенець володіє кількома об’єктами нерухомості, один з яких розташований на окупованій території, а інший — на підконтрольній Україні, за законом вважається, що особа має лише єдине житло, що впливає на визначення права на субсидію та інші виплати.

