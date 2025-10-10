Внутри перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на получение денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области на проживание и компенсацию.

Стало известно, как влияет продажа недвижимости или транспортных средств на право получения денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на профильном портале "Бесплатная юридическая помощь".

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на получение пособия на проживание, которое назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Размер этой денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для всех других категорий населения.

В настоящее время государственная денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области нацелена на наиболее уязвимые слои граждан, среди которых:

лица, вынужденные переместиться с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также из временно оккупированных районов;

граждане, чьи жилые помещения разрушены или признаны непригодными для проживания;

дети, рожденные у внутри перемещенных лиц и официально зарегистрированные как переселенцы.

Выплата предоставляется на период полугода, начиная с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления. Максимальная продолжительность помощи не может превышать одного года. Повторное назначение на следующие шесть месяцев не производится, если среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве превышает 9440 гривен.

Кроме того, переселенцы имеют право на компенсацию за аренду жилья и получение жилищных субсидий.

Такие выплаты предоставляются с учетом наличия у семей недвижимости, автомобиля, депозитов и других финансовых ресурсов. В частности, субсидия и компенсация на аренду доступны для переселенцев, которые тратят на оплату жилья более 20% своего среднемесячного дохода или если доход на одного человека не превышает 5840 гривен (два прожиточных минимума).

Относительно дохода от продажи недвижимости или транспорта, юристы отмечают, что он учитывается для исчисления среднемесячного дохода только при определенных условиях. Доход не учитывается, если он получен от продажи:

единого транспортного средства, зарегистрированного одного из членов домохозяйства;

единственной жилой недвижимости (или ее части) на территории боевых действий или временно оккупированной территории.

В то же время важно, что такой доход должен быть получен единовременно в течение календарного года. Если переселенец продал свой автомобиль, приобрел новый и снова продал его в том же году, доход от последующей продажи уже будет учитываться для расчета среднемесячного дохода.

Если переселенец владеет несколькими объектами недвижимости, один из которых расположен на оккупированной территории, а другой на подконтрольной Украине, по закону считается, что лицо имеет только единственное жилье, влияющее на определение права на субсидию и другие выплаты.

