Українці, які досягли пенсійного віку, але не набули достатнього стажу для призначення пенсії, мають право на спеціальну грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області, пише Politeka.net.

Право на отримання державної соціальної виплати мають громадяни, які відповідають певним критеріям, визначеним законодавством, повідомили у ПФУ.

Така грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається найбільш вразливим категоріям населення, які через об’єктивні обставини не можуть самостійно забезпечити належний рівень життя.

Насамперед вона призначається тим особам, які не отримують пенсію або інші соціальні виплати, що виплачуються як компенсація шкоди, завданої ушкодженням здоров’я на виробництві чи у зв’язку з нещасним випадком. Також право на допомогу мають малозабезпечені громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Окрім того, на державну грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області можуть претендувати:

громадяни, які досягли 65-річного віку, але не мають права на пенсію;

особи з інвалідністю I групи, якщо вони не отримують пенсійних виплат;

діти померлого годувальника, зокрема й ті, що народилися протягом 10 місяців після його смерті, якщо на момент смерті годувальник не мав необхідного страхового стажу для призначення пенсії особі з інвалідністю III групи.

Сума соціальної виплати розраховується, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежить від категорії одержувача:

150 % – для трьох і більше дітей померлого годувальника;

120 % – для двох дітей померлого годувальника;

100 % – для осіб з інвалідністю I групи, жінок зі званням “Мати-героїня”, а також на одну дитину померлого годувальника;

80 % – з інвалідністю II групи;

60 % – з інвалідністю III групи;

50 % – для священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які щонайменше 10 років до набрання чинності Законом України Про свободу совісті та релігійні організації займали виборні або призначувані посади в офіційно визнаних і легалізованих релігійних організаціях, що підтверджено архівними документами або показаннями свідків;

30 % – для осіб, які досягли віку, визначеного статтею 1 Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Як оформити

Подати заявку на призначення грошової допомоги можна кількома зручними способами:

через уповноважених представників відповідної територіальної громади;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

за допомогою державного порталу Дія.

