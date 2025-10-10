Робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює освіту, роздріб і складську діяльність, дозволяючи залишатися активними, отримувати регулярний дохід та працювати у безпечних і зручних умовах.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області пропонує кілька актуальних вакансій із офіційним оформленням та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції доступні на платформі work.ua, де можна ознайомитися з умовами праці та заробітною платою.

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота шукає робітника. Основні вимоги до кандидата — пунктуальність, охайність та комунікабельність. Пропонується п’ятиденний робочий тиждень та офіційне працевлаштування. Обов’язки визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата коливається від 8 000 до 10 000 грн, що дозволяє поєднувати роботу з іншими справами та забезпечує стабільність доходу.

Компанія WOG запрошує помічника оператора АЗК у Кам’янку. Посада передбачає заправку автомобілів, консультування клієнтів щодо пального та акцій, обслуговування території і підтримку чистоти. Середня оплата — 11 000 грн, із офіційним оформленням, бонусами та позмінним графіком. Працівники отримують наставництво, додатковий дохід від продажу омивачів і чайових, а також користуються знижками на товари АЗК. Вакансія відкрита для пенсіонерів, студентів і людей з інвалідністю.

ФОП Загородня Я.А. пропонує роботу вантажника-комплектувальника у Черкасах. Основні обов’язки — розвантаження, завантаження та складання кондитерських виробів за накладними. Робочий графік: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 15:00, субота — 8:00–13:00, неділя — вихідний. Зарплата становить 18 000–21 000 грн. Вимоги: дисциплінованість, порядність та відсутність шкідливих звичок. Вакансія підходить для пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю, гарантує стабільні умови та комфорт на робочому місці.

Отже, робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює освіту, роздріб і складську діяльність, дозволяючи залишатися активними, отримувати регулярний дохід та працювати у безпечних і зручних умовах із підтримкою керівництва та колег.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.