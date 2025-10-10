Графік відключення світла з 14 до 15 жовтня в Запорізькій області принесе певні незручності для місцевих мешканців.

Графік відключення світла з 14 до 15 жовтня в Запорізькій області зачепить одразу кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Інформація про заплановані знеструмлення зʼявилася на саті "Запоріжжяобленерго". За графіком відключення світла з 14 до 15 жовтня в Запорізькій області, ремонт електрообладнання проводитиметься у кількох селах.

14.10 з 9:00 до 17:00 електрики не буде в Августинівці. Це стосується таких вулиць: Миру 4, 8, 10, 6, 5, 3, 1, Молодіжна 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Садова 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

У той же час та дату у селі Надія роботи триватимуть на Новоселів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Тож мешканцям слід заздалегідь продумати, як організувати свій побут без електрики.

Енергетики зазначають, що ці тимчасові незручності потрібні для того, щоб покращити стабільність мережі у подальшому.

Крім того, планові роботи зачеплять села Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське, Новопетрівка, Петропавлівка, Петропіль та Федорівка. Усі вони залишаться без доступу до електроенергії впродовж цілого робочого дня 14.10.

Окрім цього, 15.10 з 9:00 до 17:00 знеструмлять Малишівку. Ці роботи, як і попередні, пов’язані з ремонтом електрообладнання.

Графік відключення світла з 14 до 15 жовтня в Запорізькій області дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися, організувати робочі та домашні справи так, щоб тимчасова відсутність електроенергії не створила суттєвих проблем.

