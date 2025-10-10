График отключения света с 14 по 15 октября в Запорожской области доставит определенные неудобства для местных жителей.

График отключения света с 14 по 15 октября в Запорожской области коснется сразу нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Информация о запланированных обесточениях появилась на сате "Запорожьеоблэнерго". По графику отключения света с 14 по 15 октября в Запорожской области, ремонт электрооборудования будет производиться в нескольких селах.

14.10 с 9:00 до 17:00 электричества не будет в Августиновке. Это касается таких улиц: Мира 4, 8, 10, 6, 5, 3, 1, Молодежная 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Садовая 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

В то же время и дату в селе Надежда работы будут продолжаться на Новоселов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Поэтому жильцам следует заранее подумать, как организовать свою жизнь без электричества.

Энергетики отмечают, что эти временные неудобства необходимы для того, чтобы улучшить стабильность сети в дальнейшем.

Кроме того, плановые работы затронут села Днепровые Волны, Долиновка, Крыловское, Новопетровка, Петропавловка, Петрополь и Федоровка. Все они останутся без доступа к электроэнергии в течение рабочего дня 14.10.

Кроме того, 15.10 с 9:00 до 17:00 обесточат Малышевку. Эти работы, как и предыдущие, связаны с ремонтом электрооборудования.

График отключения света с 14 по 15 октября в Запорожской области позволяет жителям заранее подготовиться, организовать рабочие и домашние дела так, чтобы временное отсутствие электроэнергии не создало существенных проблем.

