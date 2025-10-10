Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні оцінки, проте адміністрація міста наголошує, що крок обґрунтований та спрямований на стабільну роботу транспорту.

З 1 жовтня в відбулося подорожчання проїзду у Рівному, повідомляє Politeka.

Вартість поїздок у маршрутках і автобусах піднялася до 18 гривень, тоді як у тролейбусах вона становить 12–14 гривень залежно від способу оплати. Для школярів і студентів встановлено пільговий тариф — 7 гривень.

Водій маршруту №64 Василь зауважив, що пасажири сприйняли підвищення спокійно. Хоча дещо знизився пасажиропотік, конфліктів через зміну вартості поїздок не виникло.

«Раніше квиток коштував 12, дитячий — 9. Люди зрозуміли ситуацію, адже ціни ростуть повсюди, а перевезення довгі роки залишалися на колишньому рівні. Солярка та запчастини також подорожчали», — пояснив він.

Начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Василь Сливка підкреслив, що підвищення тарифів було економічно обґрунтованим та вимушеним.

«Рішення непопулярне, але необхідне. Перевізники надали розрахунки, які підтвердили потребу змін. У сусідніх містах, таких як Тернопіль, Луцьк і Житомир, ціни на проїзд змінювалися кілька разів із 2022 року», — додав посадовець.

Кондукторка тролейбуса Марія відзначила, що мешканці поступово адаптуються до нових умов.

«Хтось уже знає про зміни, хтось — ні. Платять без проблем, пільговики користуються картками. З часом усе налагодиться», — розповіла вона.

Деякі рівняни вважають підвищення значним. Пасажирка Ангеліна зазначила: «Дорого, стало суттєво дорожче, ніж раніше. Можна було піднімати тариф поступово, наприклад до 15 гривень».

Рівнянин Борис додав, що зміни повинні супроводжуватися покращенням якості перевезень: «Маршрутки без кондиціонерів улітку та без опалення взимку слід оновлювати».

Сливка також підкреслив проблему дотримання графіку руху через нестачу водіїв. Раніше на один автобус призначали двох, що забезпечувало регулярність курсування, зараз ця практика не завжди виконується. Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні оцінки, проте адміністрація міста наголошує, що крок обґрунтований та спрямований на стабільну роботу транспорту і покращення сервісу для пасажирів.

