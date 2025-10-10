Початок опалювального сезону 2025 у Львові та області відзначається поступовим підключенням медичних закладів та підготовкою котелень громад до стабільного забезпечення теплом

Початок опалювального сезону 2025 у Львівові та області стартував із 1 жовтня, коли в обласному центрі розпочали точкове підключення об’єктів до тепла, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Львівська міська рада.

Першими теплопостачання отримали шість медичних закладів, які звернулися з відповідними заявками. Ще вісім установ перебувають у процесі підключення. Водночас запуск тепла для навчальних закладів наразі не планується, оскільки звернень від них не надходило, а прогноз погоди свідчить про короткочасне похолодання цього тижня і підвищення температури вже з наступного.

У Дрогобицькій громаді опалювальний сезон 2025–2026 років для закладів охорони здоров’я також розпочався 1 жовтня. Підключені Дрогобицька міська лікарня №1, Дрогобицька міська лікарня №3 та Стебницька міська лікарня. Керівники ТОВ «ДРОГОБИЧТЕПЛОМЕРЕЖА» і ТзОВ «Біоальтернатива» забезпечили своєчасне розпломбування засувок котелень та подачу теплоносія по мірі готовності інженерних мереж та обладнання. Начальнику відділу охорони здоров’я доручено організувати надійний прийом тепла та безаварійну експлуатацію всіх систем протягом сезону.

У Стрию запуск опалення ще не здійснено, проте всі 32 котельні переведені в автоматичний режим, з яких чотири працюють на альтернативному паливі. Міські служби готові розпочати подачу тепла до будинків одразу після необхідних погодних умов. Немає офіційної інформації про старт опалення у Шептицькому, Самборі та Трускавці.

Отже, початок опалювального сезону 2025 у Львові та області відзначається поступовим підключенням медичних закладів та підготовкою котелень громад до стабільного забезпечення теплом. Підхід передбачає точкове включення, врахування погодних змін і контроль за надійністю систем, щоб забезпечити комфорт для населення та соціальних об’єктів протягом усього опалювального періоду.

