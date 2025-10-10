Начало отопительного сезона 2025 во Львове и области отмечается постепенным подключением медицинских учреждений и подготовкой котельных общин к стабильному обеспечению теплом.

Начало отопительного сезона 2025 во Львове и области стартовало с 1 октября, когда в областном центре начали точечное подключение объектов к теплу, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Львовский городской совет .

Первыми теплоснабжение получили шесть медицинских учреждений, обратившихся с соответствующими заявками. Еще восемь учреждений находятся в процессе подключения. В то же время, запуск тепла для учебных заведений пока не планируется, поскольку обращений от них не поступало, а прогноз погоды свидетельствует о кратковременном похолодании этой недели и повышении температуры уже со следующей.

В Дрогобычской общине отопительный сезон 2025-2026 годов для учреждений здравоохранения также начался 1 октября. Подключены Дрогобычская городская больница №1, Дрогобычская городская больница №3 и Стебницкая городская больница. Руководители ООО «ДРОГОБЫЧТЕПЛОСЕТЬ» и ООО «Биоальтернатива» обеспечили своевременное распломбирование задвижек котельных и подачу теплоносителя по мере готовности инженерных сетей и оборудования. Начальнику здравоохранения поручено организовать надежный прием тепла и безаварийную эксплуатацию всех систем в течение сезона.

В Стрые запуск отопления еще не осуществлен, однако все 32 котельные переведены в автоматический режим, из которых четыре работают на альтернативном топливе. Городские службы готовы начать подачу тепла в дома сразу после необходимых погодных условий. Нет официальной информации о старте отопления в Шептицком, Самборе и Трускавце.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года во Львове и области отмечается постепенным подключением медицинских учреждений и подготовкой котельных общин к стабильному обеспечению теплом. Подход предусматривает точечное включение, учет погодных изменений и контроль надёжности систем, чтобы обеспечить комфорт для населения и социальных объектов в течение всего отопительного периода.

