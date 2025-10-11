Местные жители могут столкнуться с ограничениями движения транспорта во многих районах Киева, так что рассказываем об этом подробнее.

Длительные ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на одном из проспектов из-за проведения ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Киевского горсовета со ссылкой на УК «Киевавтодор», ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать на участке Голосеевского проспекта до 30 ноября.

Перекрытие введено на крайней правой полосе в направлении города. Работы проводят по необходимости восстановления тротуара между Голосеевской площадью и улицей Выставочной.

Ремонт продлится несколько недель, поэтому водителям советуют учитывать изменения во время ежедневных поездок во избежание нежелательных неудобств.

Помимо этого участка ограничения движения транспорта в Киеве действуют еще на нескольких участках дорог. К августу 2026 года частично перекрыли путь путепроводом на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. Там идет капитальный ремонт сооружения возле станции метро Осокорки.

Также до 20 декабря будут проводить аварийные работы на трамвайном путепроводе через проспект Романа Шухевича, где обнаружили повреждение несных конструкций.

Передвижение по Южному мосту через Днепр также частично перекрыто до 1 декабря. Там обновляют мостовое покрытие по направлению с левого на правый берег. Дорожники работают на первой части второй полос. Водителей просят соблюдать осторожность.

Представители дорожных служб призывают горожан отнестись к временным изменениям с пониманием. Ремонт продлится до указанных сроков, а после его завершения городская инфраструктура станет более удобной для всех.

