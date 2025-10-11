Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется благодаря усилиям государства и международных партнеров.

Украинцы, которые ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области или нуждаются в улучшении условий проживания, могут воспользоваться несколькими государственными программами, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусмотрено рядом социальных инициатив, направленных на поддержку самых уязвимых категорий граждан.

Среди имеющих право подать заявку военнослужащие, люди с инвалидностью, сироты, семьи погибших военных и граждане, чьи дома были разрушены.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется в пределах нескольких государственных и местных программ, финансируемых как из бюджета, так и с помощью международных партнеров.

Получение недвижимости производится в соответствии с Законом Украины о жилищном фонде социального назначения. Этот механизм предполагает формирование очереди и сбор документов, поэтому процесс может быть длительным.

Для переселенцев государство предлагает дом в более спокойных регионах. Такое жилище может предоставляться как за счет гуманитарной помощи, так и благодаря строительству новых объектов.

Зачастую переселенцы получают служебные квартиры для временного проживания. Предпочтение отдается семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Среди самых популярных программ стоит выделить "єВідновлення" и "єОселя". "єВідновлення", к примеру, позволяет получить компенсацию в виде сертификата на новый дом или средств на восстановление разрушенного.

"єОселя" ориентирована на военных, педагогов, медиков и ученых. Она предлагает ипотеку под 3% для определенных категорий и под 7% для всех остальных граждан.

