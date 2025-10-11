Подорожание проезда в Хмельницкой области утверждено в соответствии с действующими нормами и доведено до сведения граждан.

Подорожание проезда в Хмельницкой области зафиксировали на автобусном маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы», сообщает Politeka.

Такую информацию обнародовали в Ярмолинецком поселковом совете.

Исполнительный комитет принял решение об установлении нового тарифа – 15 гривен за одну поездку. Основанием стали обращения перевозчика Корицкого В.И. и результаты общественных слушаний, проведенных среди жителей территориального общества.

Соответствующие изменения были введены с целью урегулирования стоимости перевозок и обеспечения надлежащего технического состояния автобусов. Документ подготовлен в соответствии с законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильном транспорте", "О транспорте" и методиками, утвержденными приказом Министерства транспорта и связи №1175 от 17 ноября 2009 года.

Управляющая делами исполнительного комитета Юлия Стахова обеспечила обнародование решения на официальном сайте совета и в печатном издании «Вперед». Новый тариф начал действовать после публикации, а предыдущее решение от 29 июня 2022 г. №11 утратило свою силу.

Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя Дмитрия Головко, который отвечает за работу исполнительных подразделений. Следовательно, обновленная цена перевозки официально введена в действие, а изменения по маршруту размещаются открыто на ресурсах общины.

Итак, подорожание проезда в Хмельницкой области в направлении «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы» утвержден в соответствии с действующими нормами и доведены до сведения граждан, что гарантирует прозрачность решений и контроль за их исполнением.

