Жителі Хмельницької області вже відчули на собі подорожчання деяких продуктів, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Хмельницькій області особливо сильно позначилося на одному з товарів, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Хмельницькій області особливо помітне на прикладі вершкового масла, хоч охопило також інші базові товари. За рік ціна масла зросла майже на третину.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Хмельницькій області зумовлене комплексом факторів. Зростання вартості енергоносіїв, пального та сировини для виробництва молочної продукції безпосередньо відображається на вартості готового товару.

Олена Лемещук, експертка у молочній галузі, зазначає, що така напружена ситуація не піде на спад й до осені та зими. Все через те, що обсяги виробленого молока можуть зменшитися, що потенційно підтримає високі цінники.

Тому покупці часто шукають альтернативи. Маріанна, мешканка облцентру, зізнається, що простіше та вигідніше купувати сметану і готувати масло власноруч. Це рішення дозволяє заощадити, хоча і потребує часу та сил.

Водночас на Центральному продовольчому ринку продавчиня Тетяна розповідає, що її домашнє масло власного виробництва зібраної сметани коштує 600 гривень за кілограм, а невеликі шматочки по 250 грамів продаються по 150.

У торгівлі заводським товаром ситуація дещо інша. За словами продавчині Жанни, попит на промислові позиції впав, хоча вибір постачальників широкий.

Цінники коливаються від 280 грн до понад 480 за кілограм, і покупці можуть обирати між продукцією Хмельницького, Деражнянського, Черкаського, Ізяславського та навіть Харківського регіонів.

Нагадаємо, що наш регіон належить до п’ятірки лідерів країни за чисельністю поголів’я великої рогатої худоби і виробництва молока.

