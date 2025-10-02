Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону відчувається особливо на помідорах, які традиційно використовують для салатів, повідомляє Politeka.

Тепличні томати демонструють стійке подорожчання: щотижня ціни зростають, що пов’язано зі зменшенням врожаю на спеціалізованих господарствах. До того ж, обмежене надходження продукції з відкритого ґрунту через завершення піку польового виробництва додає напруги на ринку.

За даними щоденного моніторингу, за останній тиждень вартість тепличних помідорів піднялася приблизно на 14%. Сьогодні ціни коливаються від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від якості, калібру та розмірів партій.

Представники тепличних комбінатів пояснюють, що підвищення вартості пов’язане з активним попитом великих роздрібних мереж та гуртових компаній, які закуповують значні обсяги. Крім того, через завершення сезону вирощування ґрунтових томатів їхня ціна також підвищується.

Експерти зазначають, що, попри збільшення цін, тепличні помідори залишаються відносно доступними. Середня вартість на сьогодні приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи полегшує навантаження на покупців.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області продовжує визначати ринкові умови. Сезонні обмеження, скорочення врожаю та високий попит змушують споживачів планувати покупки заздалегідь і враховувати доступні альтернативи серед пропонованої продукції.

