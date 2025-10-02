Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне ощущается особенно на помидорах, традиционно используемых для салатов, сообщает Politeka.

Теплические томаты демонстрируют устойчивое удорожание: еженедельно цены растут, что связано с уменьшением урожая на специализированных хозяйствах. К тому же ограниченное поступление продукции из открытого грунта из-за завершения пика полевого производства добавляет напряжения на рынке.

По данным ежедневного мониторинга, за последнюю неделю стоимость тепличных помидоров поднялась примерно на 14%. Сегодня цены колеблются от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от качества, калибра и размеров партий.

Представители тепличных комбинатов объясняют, что повышение стоимости связано с активным спросом крупных розничных сетей и оптовых компаний, закупающих значительные объемы. Кроме того, по завершении сезона выращивания грунтовых томатов их цена также повышается.

Эксперты отмечают, что несмотря на увеличение цен, тепличные помидоры остаются относительно доступными. Средняя стоимость на сегодняшний день примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, что немного облегчает нагрузку на покупателей.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области продолжает определять рыночные условия. Сезонные ограничения, сокращение урожая и высокий спрос заставляют потребителей планировать покупки заранее и учитывать доступные альтернативы предлагаемой продукции.

