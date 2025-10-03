Жители Хмельницкой области уже почувствовали на себе подорожание некоторых продуктов, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Хмельницкой области особенно сильно отразилось на одном из товаров, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Хмельницкой области особенно заметно на примере сливочного масла, хотя охватило другие базовые товары. За год цена масла выросла почти на треть.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Хмельницкой области обусловлено комплексом факторов. Рост стоимости энергоносителей, горючего и сырья для производства молочной продукции напрямую отражается на стоимости готового товара.

Елена Лемещук, эксперт в молочной отрасли, отмечает, что такая напряженная ситуация не пойдет на спад и до осени и зимы. Все потому, что объемы производимого молока могут уменьшиться, что потенциально поддержит высокие ценники.

Потому покупатели часто ищут альтернативы. Марианна, житель облцентра, признается, что проще и выгоднее покупать сметану и готовить масло собственноручно. Это решение позволяет сэкономить, хотя и требует времени и сил.

В то же время на Центральном продовольственном рынке продавец Татьяна рассказывает, что ее домашнее масло собственного производства собранной сметаны стоит 600 гривен за килограмм, а небольшие кусочки по 250 грамм продаются по 150.

В торговле заводским товаром ситуация несколько иная. По словам продавщицы Жанны, спрос на промышленные позиции упал, хотя выбор поставщиков широк.

Ценники колеблются от 280 грн до 480 за килограмм, и покупатели могут выбирать между продукцией Хмельницкого, Деражнянского, Черкасского, Изяславского и даже Харьковского регионов.

Напомним, что наш регион принадлежит к пятерке лидеров страны по численности поголовья крупного рогатого скота и производству молока.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право