Тимчасове обмеження руху транспорту в Житомирі не зачіпає інші маршрути.

Обмеження руху транспорту в Житомирі стосується трамвайного сполучення, яке буде тимчасово призупинене на вулиці Корольова, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Житомирської міської ради.

З 13:00 11 жовтня до 13:00 12 жовтня у місті не курсуватимуть трамваї через проведення ремонтних робіт із заміни колії на конкретному відрізку — Корольова, 44Б.

Пресслужба Житомирської міської ради повідомила про необхідність обмеження руху транспорту в Житомирі та попросила мешканців врахувати ці зміни при плануванні поїздок. Тимчасове припинення курсування трамваїв пов’язане з модернізацією трамвайної інфраструктури для забезпечення безпечного та надійного перевезення пасажирів.

Житомиряни мають організувати маршрути з урахуванням відсутності трамвайного сполучення на вказаний проміжок часу. Ремонт колії проводиться лише на певному фрагменті дороги, але через технічні особливості роботи рух на всій лінії буде призупинений. Міська рада рекомендує використовувати альтернативні види транспорту або планувати пересування заздалегідь, щоб уникнути затримок.

Пресслужба також нагадує, що після завершення робіт трамваї повернуться до звичного графіка, а оновлена колія дозволить підвищити комфорт і безпеку пересування громадським транспортом. Тимчасове обмеження руху транспорту в Житомирі не зачіпає інші маршрути, проте варто враховувати, що деякі трамвайні зупинки тимчасово не будуть обслуговувати пасажирів.

До слова, в Житомирі з 20 вересня також подорожчав проїзд у громадському транспорті.

