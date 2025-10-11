Местные жители уже ощутили на себе подорожание продуктов в Днепре, и, по прогнозам экспертов, ситуация не предполагает сильных улучшений.

Подорожание продуктов в Днепре сказалось на базовых товарах, входящих в привычную потребительскую корзину, сообщает Politeka.

По состоянию на начало октября средняя цена на нефасованные яйца в крупных супермаркетах составляет 5,19 грн за штуку, что на 45 копеек больше, чем в конце сентября.

Десяток обойдется в 51,9, но отдельные торговые сети показывают колебания от 48,9 до 60 грн. По мнению аналитиков ProAgro Group, в ближайшие недели ожидается дальнейшее подорожание продуктов в Днепре из-за сезонных колебаний и изменений спроса.

В то же время, на рынках города овощи подешевели. Огурцы, помидоры и перец подешевели примерно на 15%. Но продавцы предупреждают, что это временное явление.

Наталья с центрального рынка облцентра рассказала, что огурцы и помидоры уже дешевле, а кабачки, напротив, выросли в цене. Виктория, продающая овощи рядом, отметила, что с приближением зимы следует ожидать подорожания всех овощей на 5-10 гривен.

Эксперты объясняют, что нынешнее удешевление некоторых продуктов связано с отсутствием дефицита полевых культур. Дальнейшего снижения ценников не будет, а на зимний период ожидается значительное повышение из-за расходов на хранение.

Так что местным жителям советуют делать некоторые запасы на зиму, ведь потом придется платить за базовые позиции гораздо больше. Кроме того, покупателям рекомендуют следить за акционными предложениями и сравнивать цены в разных сетях или на рынках.

Это позволит максимально снизить расходы и сохранить часть семейного бюджета.

