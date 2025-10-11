Місцеві жителі вже відчули на собі подорожчання продуктів у Дніпрі, і, за прогнозами експертів, ситуація не передбачає сильних покращень.

Подорожчання продуктів у Дніпрі позначилося на базових товарів, які входять до звичного споживчого кошика, повідомляє Politeka.

Станом на початок жовтня середня ціна на нефасовані яйця у великих супермаркетах становить 5,19 гривні за штуку, що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня.

Десяток обійдеться в 51,9, але окремі торговельні мережі демонструють коливання від 48,9 до 60 грн. На думку аналітиків ProAgro Group, найближчими тижнями очікується подальше подорожчання продуктів у Дніпрі через сезонні коливання і зміни попиту.

Водночас, на ринках міста городина здешевіла. Огірки, помідори та перець подешевшали приблизно на 15%. Але продавці попереджають, що це тимчасове явище.

Наталія з центрального ринку облцентру розповіла, що огірки і помідори вже дешевші, а кабачки, навпаки, зросли в ціні. Вікторія, яка продає овочі поруч, зазначила, що з наближенням зими варто чекати подорожчання всіх овочів у Дніпрі на 5-10 гривень.

Експерти пояснюють, що нинішнє здешевлення деяких продуктів пов’язане з відсутністю дефіциту польових культур. Подальшого зниження цінників не буде, а на зимовий період очікується значне підвищення через витрати на зберігання.

Тож місцевим жителям радять робити деякі запаси на зиму, адже потім доведеться платити за базові позиції значно більше. Окрім цього, покупцям рекомендують слідкувати за акційними пропозиціями та порівнювати ціни в різних мережах чи на ринках.

Це дасть змогу максимально зменшити витрати і зберегти частину сімейного бюджету.

