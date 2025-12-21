У Полтаві запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту в районі перехрестя вулиць Решетилівська та Петра Дорошенка, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили під час засідання виконкому Полтавської міської ради.

Роботи розпочнуться 26 грудня і триватимуть до кінця дня, аби відремонтувати напірний колектор, який обслуговує систему водовідведення міста. Організацію обмежень координує підприємство «Полтававодоканал», відповідальне за підтримку та експлуатацію колекторів.

На час ремонту переміщення частково обмежать: транспортні засоби рухатимуться за схемою об’їздів через сусідні вулиці. На перехресті встановлять відповідні дорожні знаки та тимчасові огородження, щоб забезпечити безпечний рух автомобілів і пішоходів.

Пішоходам радять користуватися спеціально облаштованими тротуарами та дотримуватися тимчасових напрямків. Крім того, після завершення робіт працівники відновлять благоустрій території, включно з асфальтним покриттям, бордюрами та розміткою.

Міська влада просить водіїв і жителів заздалегідь планувати маршрути, враховуючи обмеження, та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. Обмеження руху транспорту в Полтаві організовані таким чином, щоб мінімізувати незручності.

Крім того, у Полтавській області запровадили новий графік руху поїздів. Зміни набудуть чинності наприкінці грудня і суттєво спростять поїздки для пасажирів, які планують подорожі до Європи без зайвих пересадок.

Йдеться про маршрут, який працюватиме без пересадок, що особливо важливо для родин з дітьми, людей старшого віку та тих, хто подорожує з багажем.

