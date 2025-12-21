Ограничения движения транспорта в Полтаве организованы так, чтобы минимизировать неудобства.

В Полтаве вводятся временные ограничения движения транспорта в районе перекрестка улиц Решетиловская и Петра Дорошенко, сообщает Politeka.

Решение было принято во время заседания исполкома Полтавского городского совета.

Работы начнутся 26 декабря и продлятся до конца дня, чтобы отремонтировать напорный коллектор, обслуживающий систему водоотвода города. Организацию ограничений координирует предприятие «Полтававодоканал», ответственное за поддержку и эксплуатацию коллекторов.

При ремонте перемещение частично ограничат: транспортные средства будут двигаться по схеме объездов через соседние улицы. На перекрестке установят соответствующие дорожные знаки и временные ограждения для обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов.

Пешеходам советуют пользоваться специально обустроенными тротуарами и соблюдать временные направления. Кроме того, после завершения работ работники восстановят благоустройство территории, включая асфальтное покрытие, бордюры и разметку.

Городские власти просят водителей и жителей заранее планировать маршруты, учитывая ограничения, и с пониманием относиться к временным неудобствам.

Кроме того, в Полтавской области был введен новый график движения поездов. Изменения вступят в силу в конце декабря и существенно упростят поездки для пассажиров, планирующих поездки в Европу без лишних пересадок.

Речь идет о маршруте, который будет работать без пересадок, что особенно важно для семей с детьми, людей постарше и путешествующих с багажом.

