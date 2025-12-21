Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Одеській області створить незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Одеській області передбачає заплановані ремонтні роботи Болградського УЕГГ у селі Криничне, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відклбчення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Одеській області охопить кілька адрес.

22.12.2025 з 09:30 почнуть роботи на вулицях Миру, буд. № 1–49, Лікарняна, буд. № 1–56 та Героїв України, буд. № 131–145. Орієнтовно подачу блакитного палива відновлять до 10:00 23.12.2025 з дотриманням усіх правил безпеки систем газопостачання.

Під час відновлення спеціалісти перевірять наявність договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, відсутність заборгованості за договором та за послуги з розподілу, а також відповідність системи газопостачання проєктній та виконавчо-технічній документації.

Також, у рамках графіка відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Одеській області, Болградське УЕГГ на 09:30 запланувало роботи 24.12.2025 на вулицях Лиманна, буд. № 10–30 та Героїв України, буд. № 219–235.

Подачу блакитного палива орієнтовно відновлять до 10:00 25.12.2025. Під час відновлення, знову ж таки, перевірять технічний стан системи газопостачання, відсутністьі заборгованості за договором на техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Фахівці АТ "Одесагаз" наголошують, що міцевим мешканцям варто врахувати обмеження при плануванні власних поутових справ. Це допоможе уникнути, або ж мінімізувати незручності.

