График отключения газа в неделю с 22 по 28 декабря в Одесской области создаст неудобства для местных жителей.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Одесской области предусматривает запланированные ремонтные работы Болградского УЭГХ в селе Криничное, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Одессагаз", график отвода газа на неделю с 22 по 28 декабря в Одесской области охватит несколько адресов.

22.12.2025 с 09:30 начнут работы на улицах Мира, дом. № 1–49, Больничная, дом. № 1-56 и Героев Украины, дом. № 131-145. Ориентировочно подачу голубого топлива возобновят до 10.00 23.12.2025 с соблюдением всех правил безопасности систем газоснабжения.

При восстановлении специалисты проверят наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, отсутствие задолженности по договору и за услуги по распределению, а также соответствие системы газоснабжения проектной и исполнительно-технической документации.

Также, в рамках графика отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Одесской области, Болградское УЭГХ на 09:30 запланировало работы 24.12.2025 на улицах Лиманная, дом. № 10-30 и Героев Украины, дом. № 219-235.

Подачу голубого топлива ориентировочно возобновят к 10:00 25.12.2025. Во время восстановления опять же проверят техническое состояние системы газоснабжения, отсутствие и задолженности по договору на техобслуживание внутридомовых газовых сетей.

Специалисты АО "Одессагаз" отмечают, что местным жителям следует учесть ограничения при планировании собственных деловых дел. Это поможет избежать, или минимизировать неудобства.

