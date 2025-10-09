Підрядна організація має обов’язок заздалегідь погодити тимчасову схему організації пересування через обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Тимчасово змінять організацію дорожнього проїзду та введуть обмеження руху транспорту в Дніпрі у зв’язку з проведенням важливих будівельних робіт, пише Politeka.net.

Як повідомляється у розпорядженні міського голови, оприлюдненому на офіційному сайті міської ради, такі зміни необхідні для безпечного та якісного виконання робіт, які покликані підвищити рівень безпеки пішоходів і впорядкувати рух на одній із ключових транспортних артерій міста.

У районі будинків 26 та 31Д проїзна частина буде частково перекрита та звужена через монтаж конструкцій нового надземного пішохідного переходу.

Графік обмеження руху транспорту в Дніпрі та звуження проїзної частини виглядатиме так:

10 жовтня з 22:00 до 5:00 11 жовтня – повне перекриття проїзду на проспекті Слобожанському поблизу будинку 31Д;

11 жовтня з 22:00 до 5:00 12 жовтня – повторне перекриття руху в цьому ж районі;

13 числа з 00:00 до 5:00 – чергове перекриття біля будинку 31Д;

з 5:00 11 числа до 8:00 12 жовтня – звуження проїзної частини від вулиці Старозаводської до проспекту Слобожанського, а також у безпосередній близькості до будинку 31Д.

Виконання робіт доручено компанії ТОВ «АСТА». Підрядна організація має обов’язок заздалегідь погодити тимчасову схему організації руху з Управлінням патрульної поліції, встановити необхідні огородження та тимчасові дорожні знаки, а також забезпечити безпечні умови пересування пішоходів і збереження інженерних мереж у зоні проведення робіт.

Після завершення монтажу конструкцій підрядник зобов’язаний прибрати встановлені огорожі та дорожні знаки, а також відновити благоустрій прилеглої території до початкового стану.

