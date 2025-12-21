Графік відключення світла на тиждень із 22 по 28 грудня у Запорізькій області допоможе мешканцям уникнути незручностей.

Оприлюднено графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Планові роботи з ремонту електрообладнання торкнуться кількох сіл та багатьох вулиць регіону.

24 грудня 2025 року (09:00–17:00)

с. Веселе

Вулиці: Центральна 1, 3, 2, 4, 4а, 9, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 61, 12, 14, 24, 28, 28а, 30, 34, 36, 44, 50, 52, 54, 56, 58.

Причина: ремонт електрообладнання.

Вулиці: Голяткіна 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 12, 14, 23;

Шевченка 20, 22, 22a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27a, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 34a, 32, 30a, 30;

Шкільна 20, 22, 24, 25, 26.

Причина: ремонт електрообладнання.

26 грудня 2025 року (09:00–17:00)

с. Розумівка

Вулиці: Дніпровська 31а, 31б, 30а, 30б, 30, 28, 26, 24а, 24, 22а, 22;

Хортицька 33, 37;

Козацька 2, 4, 6, 8а, 8, 5, 10, 12, 7, 14, 9, 16а, 16, 11, 13, 18, 18а, 15, 20, 22, 17, 19, 26, 28, 23, 28а, 30, 25;

Степова 35, 33, 31, 23, 27, 25, 13, 9, 33а, 35а, 55, 57.

Причина: ремонт електрообладнання.

Вул. Українська: 45, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 96.

Причина: ремонт електрообладнання.

Місцеві служби закликають жителів заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв і враховувати відключення під час планування роботи та побутових справ. Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Запорізькій області допоможе мешканцям уникнути незручностей та забезпечить безпечне проведення ремонтних робіт.

Деталі можна уточнити на офіційних ресурсах енергопостачальної компанії або за місцевою гарячою лінією.

