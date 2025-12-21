График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Запорожской области поможет жителям избежать неудобств.

Обнародован график отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Запорожской области, сообщает Politeka.

Плановые работы по ремонту электрооборудования коснутся нескольких деревень и многих улиц региона.

24 декабря 2025 (09:00–17:00)

с. Веселые

Улицы: Центральная 1, 3, 2, 4, 4а, 9, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 61, 12, 14, 2 36, 44, 50, 52, 54, 56, 58.

Причина: ремонт электрооборудования.

Улицы: Центральная 1, 3, 2, 4, 4а, 9, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 61, 12, 14, 2 36, 44, 50, 52, 54, 56, 58. Причина: ремонт электрооборудования. с. Умочки

Улицы: Голяткина 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 12, 14, 23;

Шевченко 20, 22, 22a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27a, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44 34, 34a, 32, 30a, 30;

Школьная 20, 22, 24, 25, 26.

Причина: ремонт электрооборудования.

26 декабря 2025 (09:00–17:00)

с. Улицы

: Днепровская 31а, 31б, 30а, 30б, 30, 28, 26, 24а, 24, 22а, 22;

Хортицкая 33, 37;

Казачья 2, 4, 6, 8а, 8, 5, 10, 12, 7, 14, 9, 16а, 16, 11, 13, 18, 18а, 15, 20, 22, 17, 19, 26, 28, 2;

Степная 35, 33, 31, 23, 27, 25, 13, 9, 33а, 35а, 55, 57.

Причина: ремонт электрооборудования.

: Днепровская 31а, 31б, 30а, 30б, 30, 28, 26, 24а, 24, 22а, 22; Хортицкая 33, 37; Казачья 2, 4, 6, 8а, 8, 5, 10, 12, 7, 14, 9, 16а, 16, 11, 13, 18, 18а, 15, 20, 22, 17, 19, 26, 28, 2; Степная 35, 33, 31, 23, 27, 25, 13, 9, 33а, 35а, 55, 57. Причина: ремонт электрооборудования. с. Владимировское

Ул. Русский: 45, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 96

.

Местные службы призывают жителей заранее подготовиться к временным перебоям и учитывать отключения при планировании работы и бытовых делах. График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Запорожской области поможет жителям избежать неудобств и обеспечит безопасное проведение ремонтных работ.

Подробности можно уточнить на официальных ресурсах энергоснабжающей компании или по местной горячей линии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.