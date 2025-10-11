Работа для пенсионеров в Кривом Роге не теряет актуальности среди тех, кто хочет оставаться активным даже после ухода на заслуженный отдых.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге позволяет совмещать комфортные условия, гибкий график и стабильную зарплату, при этом оставаясь социально активной и полезной, сообщает Politeka.

Среди предложений на платформе work.ua, наиболее интересующих старшее поколение, работа для пенсионеров в Кривом Роге включает вакансии в сфере торговли и обслуживания, где нужны внимательность, коммуникабельность и желание учиться.

Одним из актуальных предложений является должность регионального продавца-консультанта мобильных телефонов в сети ОТАК СМАРТШОП. Средняя заработная плата после стажировки колеблется от 55000 до 70000 гривен в месяц.

Выплаты производятся дважды в месяц, а во время стажировки работник получает 500 грн ежедневно. Дополнительно предусмотрена премия за успешное завершение обучения: 10 000 гривен для тех, кто уже имеет опыт в продаже техники и 6 000 гривен для новичков, готовых быстро учиться.

Компания предлагает комфортные условия труда, в частности, полную компенсацию проезда и жилья, которое может быть в квартире или гостинице. Работник самостоятельно выбирает выходные дни, а гарантируется юридическая поддержка.

Еще одно предложение для пенсионеров – работа мастером по производству ключей в OS.9 в Кривом Роге. Эта вакансия предусматривает обучение с нуля в течение 10 дней за счет работодателя, что удобно для тех, кто не имеет опыта.

Заработная плата стабильна – от 20 до 25 тысяч, а график 4/2 с 9:00 до 20:00 включает час перерыва. Кроме того, 80% руководителей компании начинали свой путь именно с этой должности.

