Така грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається людям, які опинилися у складних життєвих умовах.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області передбачена для громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного стажу для отримання пенсії, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді України пояснили, що державна соціальна виплата призначається тим, хто відповідає визначеним критеріям. Така грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається людям, які опинилися у складних життєвих умовах та не здатні самостійно забезпечити базові потреби.

Насамперед вона передбачена для громадян, які не отримують пенсію або інші виплати, пов’язані з відшкодуванням шкоди через травми на роботі чи нещасні випадки. Крім того, підтримку можуть оформити малозабезпечені особи, якщо середньомісячний дохід їхнього домогосподарства за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних громадян — 2361 гривню у 2025 році.

Державна допомога також доступна для кількох груп:

людей, які досягли 65-річного віку, але не мають необхідного страхового стажу;

осіб з інвалідністю I групи, які не одержують пенсійні виплати;

дітей померлого годувальника, у тому числі народжених протягом 10 місяців після його смерті, якщо на момент смерті не було достатнього стажу для призначення пенсії особі з інвалідністю III групи.

Розмір виплати визначається відповідно до прожиткового мінімуму для непрацездатних і залежить від категорії отримувача:

150% — для трьох і більше дітей померлого годувальника;

120% — для двох дітей;

100% — для однієї дитини, осіб з інвалідністю I групи та жінок зі званням «Мати-героїня»;

80% — для інвалідності II групи;

60% — для III групи;

50% — для священнослужителів або церковнослужителів, що понад 10 років займали офіційні посади у визнаних релігійних організаціях;

30% — для осіб, які досягли віку, визначеного законом про державну соціальну допомогу.

Подати заяву можна через представників територіальних громад, ЦНАП, сервісні центри Пенсійного фонду, вебпортал електронних послуг, застосунок або портал «Дія».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: в ПФУ попередили, що робити після зупинки виплат.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли містяни матимуть тепло.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду в Одеській області: скільки тепер доведеться заплатити.