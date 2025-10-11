В октябре наблюдается устойчивое подорожание продуктов в Сумской области , которое затронуло базовые овощи, зелень и сезонные фрукты, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Сумской области, прежде всего, коснулось тыквы. Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев объяснил, что сейчас куьтура переходит из кормового сегмента в коммерческий, что создает новые вызовы для агробизнеса.

Теперь на рынок поступают специальные сорта для кулинарного использования и спрос на них растет. Это сразу сказывается на цене, поскольку внутреннее потребление увеличивает потребность в потребительской тыкве.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Сумской области касается овощей и зелени. Покупатели замечают, что ценники меняются почти каждый день.

За последнюю неделю огурцы и помидоры стали стоить заметно больше. Килограмм огурцов сегодня продают по 65 гривен, что на 20 больше по сравнению с началом недели. Одесские – поднялись на 15 и стоят уже 55 за кг.

Зеленый лук прибавил 20 грн и теперь его цена достигает 200. Помидоры всех видов также пошли вверх. Розовые томаты – на 7 грн и стоят 55, а красные и желтые – на 5 и продаются по 30 и 60 соответственно.

Кроме этого, баклажаны подскозили на 2 гривны и теперь за них приходится отдавать 42, а цветная капуста уже продается по 50 (на 7 больше, чем раньше). Килограмм укропа с начала недели поднялся со 100 до 130, а руккола добавила сразу 50 и стоит теперь 300.

Такие колебания создают сложности для покупателей, вынужденных тщательно планировать свои расходы, даже если собираются покупать базовые товары.

