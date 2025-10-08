Дефіцит продуктів у Сумській області зафіксовано через значне скорочення врожаю зернових та олійних культур, що стало наслідком тривалої посухи та руйнівного впливу війни, повідомляє Politeka.

Про це інформують аграрні експерти, зазначаючи, що така ситуація вже викликає занепокоєння серед спеціалістів. Недостатність сировини може спричинити підвищення вартості базових харчових товарів, зокрема хліба, рослинної олії та інших продуктів першої необхідності.

Світлана Литвин, очільниця аналітичного напряму Української зернової асоціації, повідомила, що у 2025 році очікується незначне зростання загального обсягу зернових культур — приблизно на 3% до 57,7 мільйона тонн. Водночас виробництво олійних культур може скоротитися на 6% — до 19,9 мільйона тонн. Такий дисбаланс створює серйозні виклики для внутрішнього ринку, оскільки обсяги виробництва рослинної олії, кормів та інших продуктів безпосередньо залежать від достатньої кількості олійних культур.

Офіційні дані уряду підтверджують негативну динаміку: врожайність зернових та олійних культур знизилася приблизно на 5%. Це вже відчутно впливає на економіку: Національний банк України змушений був переглянути макропрогнози, зменшивши очікуване зростання ВВП з 3,1% до 2,1%. Така корекція свідчить про системний вплив аграрного сектора на стабільність економіки.

Аналітики підкреслюють, що ключовими причинами дефіциту продуктів у Сумській області залишаються екстремальні погодні умови, насамперед тривала посуха, та руйнівні наслідки повномасштабної війни, які вплинули на логістику, інфраструктуру та обробіток земель. Це створює ризики для продовольчої безпеки, оскільки скорочення обсягів сировини підвищує собівартість виробництва і, відповідно, роздрібні ціни.

Експерти зазначають, що Україна може зіткнутися не лише з короткостроковим дефіцитом, а й з посиленням залежності від імпорту. Така ситуація робить внутрішній ринок чутливим до коливань світових цін і потенційно загрожує стабільності вартості продуктів харчування для населення.

