Дефицит продуктов в Сумской области зафиксирован из-за значительного сокращения урожая зерновых и масличных культур, что стало следствием засухи и разрушительного влияния войны, сообщает Politeka.

Об этом информируют аграрные эксперты, отмечая, что такая ситуация уже вызывает беспокойство среди специалистов. Недостаточность сырья может привести к повышению стоимости базовых пищевых товаров, в частности хлеба, растительного масла и других продуктов первой необходимости.

Светлана Литвин, глава аналитического направления Украинской зерновой ассоциации, сообщила, что в 2025 году ожидается незначительный рост общего объема зерновых культур – примерно на 3% до 57,7 миллиона тонн. В то же время, производство масличных культур может сократиться на 6% — до 19,9 миллиона тонн. Такой дисбаланс создает серьезные вызовы для внутреннего рынка, поскольку объем производства растительного масла, кормов и других продуктов напрямую зависят от достаточного количества масличных культур.

Официальные данные правительства подтверждают негативную динамику: урожайность зерновых и масличных культур снизилась примерно на 5%. Это уже ощутимо влияет на экономику: Национальный банк Украины вынужден был пересмотреть макропрогнозы, снизив ожидаемый рост ВВП с 3,1% до 2,1%. Такая коррекция свидетельствует о системном влиянии аграрного сектора на стабильность экономики.

Аналитики подчеркивают, что ключевыми причинами дефицита продуктов в Сумской области остаются экстремальные погодные условия, в первую очередь длительная засуха, и разрушительные последствия полномасштабной войны, повлиявшие на логистику, инфраструктуру и обработку земель. Это создает риски для продовольственной безопасности, поскольку сокращение объемов сырья повышает себестоимость производства и соответственно розничные цены.

Эксперты отмечают, что Украина может столкнуться не только с краткосрочным дефицитом, но и с усилением зависимости импорта. Такая ситуация делает внутренний рынок чувствительным к колебаниям мировых цен и потенциально чревато стабильностью стоимости продуктов питания для населения.

Источник: Hromadske.

