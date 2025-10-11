В Полтавской области временно изменится организация дорожного движения из-за введения ограничений для транспорта.

Ограничения движения транспорта в Полтавской области будут введены на период проведения ремонтных работ на мосту через Днепр, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Кременчугского городского совета, ограничение движения транспорта в Полтавской области будет касаться важной транспортной артерии Кременчуга.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств и пробок. Как сообщается в сообщении городского совета, работы будет выполнять Производственное подразделение «Кременчугская дистанция пути» акционерного общества «Укрзализныця».

Полностью ограничение движения транспорта в Полтавской области будет введено 11 и 12 октября с 13:00 до 17:00. В настоящее время специалисты будут восстанавливать отдельные элементы мостовой конструкции, требующие срочного ремонта после длительной эксплуатации.

По сообщению "Укрзализныци", ремонтные работы направлены на поддержание безопасного технического состояния сооружения. Это важно для устранения потенциальных аварийных ситуаций, которые могут произойти из-за естественного износа сооружения.

Напомним, что ранее мы также писали об отключении света в нашем регионе, которое продлится в период до 14 октября.

Обесточивание, по прогнозам работников облэнерго, коснутся сразу нескольких общин, поэтому местным жителям советуют учитывать эту информацию при планировании своего быта. Детальнее об этом читайте в нашей статье по ссылке.

