У Полтавській області тимчасово зміниться організація дорожнього руху, через введення обмежень для транспорту.

Обмеження руху транспорту в Полтавській області запровадять на період проведення ремонтних робіт на мосту через Дніпро, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, обмеження руху транспорту в Полтавській області стосуватиметься важливої транспортної артерії Кременчука.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути, щоб уникнути незручностей та заторів. Як йдеться в повідомленні міської ради, роботи виконуватиме Виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії» акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Повністю обмеження руху транспорту в Полтавській області введуть 11 та 12 жовтня з 13:00 до 17:00. У цей час фахівці відновлюватимуть окремі елементи мостової конструкції, що потребують термінового ремонту після тривалої експлуатації.

За повідомленням «Укрзалізниці», ремонтні роботи спрямовані на підтримку безпечного технічного стану споруди. Це важливо для усунення потенційних аварійних ситуацій, які можуть статися через природне зношення споруди.

