Работа для пенсионеров в Николаевской области включает охрану, уход за животными и доставку, позволяя оставаться активными, получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Николаевской области предлагает несколько актуальных вакансий по официальному оформлению и стабильной оплате труда, сообщает Politeka.

Список открытых должностей можно найти на платформе work.ua , где размещены детали об обязанностях, условиях труда и уровне заработной платы.

Охранное предприятие «Вип-Охрана» ищет охранников для работы на посуточной основе. Заработная плата составляет 5000–5500 грн с гарантированными своевременными выплатами . Обязанности предусматривают охрану помещений, контроль за сохранностью имущества и обеспечение порядка. Основные требования: порядочность, отсутствие судимостей, без вредных привычек, желательно иметь опыт работы в сфере охраны. Работа организована в половине суток. Вакансия рассчитана на людей постарше и лиц с инвалидностью, условия несложные и доступные.

Неправительственная организация Apopo предлагает должность Kennel Assistant в Николаеве. Заработок составляет 27 000 грн . в месяц до налогов. Основные обязанности включают в себя кормление собак, выгул, груминг, контроль здоровья, уборку и дезинфекцию питомников, обеспечение физической активности животных и соблюдение диет. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы с животными. Вакансия открыта для мужчин, женщин, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Сервис доставки Glovo приглашает курьеров в Николаев для работы пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Месячный доход может достигать 40 000 грн с выплатами ежедневно или еженедельно. Курьеры формируют свой график, компания предоставляет страхование во время работы. Для старта необходимо зарегистрироваться онлайн, иметь паспорт, а для автомобильного маршрута – водительские права и техпаспорт. Предложение доступно студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Итак, работа для пенсионеров в Николаевской области охватывает охрану, уход за животными и доставку, позволяя оставаться активными, получать стабильный доход и работать в комфортных условиях с выбором удобного графика и вида деятельности в соответствии с собственными возможностями.

