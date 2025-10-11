Обеспечивают не только бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, но и зерновыми и овощными семенами.

В Днепре внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности благотворительного фонда «Янголи Спасіння», сообщает Politeka.net.

Информация о программе доступна на официальном сайте организации.

Фонд реализует комплексную программу поддержки благодаря сотрудничеству с многочисленными партнерскими организациями в разных общинах региона. Основная цель проекта – обеспечение базовых потребностей наиболее уязвимых категорий населения и создание условий для самостоятельного обеспечения жизненных ресурсов.

В рамках этой программы ВПЛ и пенсионеры в Днепре регулярно получают гуманитарную помощь в натуральном виде, которая включает не только продуктовые наборы, но и дополнительные ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности.

Среди предоставленных средств:

Продукты питания, включая свежевыпеченный хлеб, который обеспечивает ежедневную поддержку для семей в сложных условиях;

Детское питание, специально подобранное для нужд малышей, отвечающее принципам сбалансированной диеты и способствует здоровому развитию детей;

Зерновые и овощные семена, позволяющие семьям самостоятельно выращивать урожай и улучшать питание в долгосрочной перспективе;

Сельскохозяйственные инструменты, необходимые по уходу за посевами и организации собственного небольшого хозяйства;

Вода и средства гигиены, обеспечивающие базовые санитарные нужды и поддержку здоровья жителей.

Кроме того, фонд уделяет внимание не только физическим потребностям населения, но и психологической поддержке, способствуя адаптации внутренне перемещенных лиц в новых общинах. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать помощь и обеспечивает стабильность жизненных условий даже в сложный период.

