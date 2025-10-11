Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало одним из главных вопросов для тех, кто покинул свои дома из-за войны.

Государство, волонтеры и местные власти объединили усилия, чтобы помочь ВПО найти бесплатное жилье в Днепре , сообщает Politeka.

Как информируют в Министерстве развития общин и территорий, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можно найти благодаря нескольким проверенным платформам и программам.

Приют предоставляют как частные граждане, так и коммунальные или государственные учреждения. В городе действуют инициативы, помогающие людям быстро найти свободные места для проживания, а также получить консультацию по оформлению документов.

Одним из самых удобных способов поиска является сайт «Прихисток». Это государственный онлайн сервис, где можно найти варианты дома в любом регионе страны.

Чтобы воспользоваться им, нужно зайти на сайт, выбрать Украину, затем конкретный регион, указать количество людей и просмотреть предложенные варианты. Если дом подходит, переселенец может сразу связаться с владельцем и договориться о заселении.

Кроме того, в Днепре активно работают волонтерские ресурсы, среди которых есть платформа «Допомагай». Там действует подобный принцип, но поиск бесплатного жилья для ВПЛ организован через базу волонтерских объявлений.

Кроме того, областная военная администрация и органы самоуправления размещают переселенцев в местах компактного проживания, где созданы базовые условия для жизни.

Чтобы получить место, достаточно обратиться в гуманитарный штаб по прибытии или позвонить по телефону на горячую линию. Также можно сообщить о необходимости эвакуации, чтобы сразу быть направленным к доступному убежищу.

