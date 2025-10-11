Ограничение движения транспорта в Черновцах направлено на повышение безопасности и комфорта для всех участников.

Ограничения движения транспорта в Черновцах вводятся на нескольких улицах из-за ремонтных работ, передает Politeka.

Черновицкий городской совет сообщил о временных изменениях, которые будут действовать в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить безопасное и эффективное обновление дорожной и тротуарной инфраструктуры.

В частности, с 9 октября по 1 декабря движение полностью перекроют на улице Денисовской — на участке от дома № 22 до улицы Ярослава Мудрого. Это ограничение связано с текущим ремонтом дорожного полотна и обновлением улично-дорожной сети.

Также в период с 9 октября по 20 декабря частично ограничат движение на улицах Бережанской и Золочевской — от дома № 74 по Бережанской до дома № 88 по Золочевской. На этом участке идет капитальный ремонт дорожного покрытия, требующий временного регулирования передвижения транспортных средств.

Кроме того, с 10 октября по 20 декабря запланировано частичное ограничение движения на улице Русской: на четной стороне от Фастовской до Сечевых Стрельцов, а на нечетной — от Зеленой до Главной. Здесь будут выполнять капитальный ремонт тротуаров, поэтому регулирование транспорта необходимо для безопасного выполнения работ.

Городской совет Черновцов призывает водителей учесть ограничения и заранее планировать маршруты, используя альтернативные пути для передвижения. Все изменения временны, и после завершения ремонтных мероприятий движение транспорта возобновится в обычном режиме. Ограничение движения транспорта в Черновцах направлено на повышение безопасности и комфорта для всех участников.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Черновцах: названы участки, где нельзя будет проехать.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Черновцах: как теперь будут курсировать автобусы и троллейбусы.

Как сообщала Politeka, Новый график поездов: стало известно о временных переменах для пассажиров.