Обмеження руху транспорту в Чернівцях спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для всіх учасників.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях запроваджуються на декількох вулицях через проведення ремонтних робіт, передає Politeka.

Чернівецька міська рада повідомила про тимчасові зміни, які діятимуть найближчими місяцями, аби забезпечити безпечне та ефективне оновлення дорожньої та тротуарної інфраструктури.

Зокрема, з 9 жовтня до 1 грудня рух повністю перекриють на вулиці Денисівській — на ділянці від будинку № 22 до вулиці Ярослава Мудрого. Таке обмеження пов’язане з поточним ремонтом дорожнього полотна та оновленням вулично-дорожньої мережі.

Також у період з 9 жовтня до 20 грудня частково обмежать рух на вулицях Бережанській та Золочівській — від будинку № 74 по Бережанській до будинку № 88 по Золочівській. На цій ділянці триває капітальний ремонт дорожнього покриття, що вимагає тимчасового регулювання пересування транспортних засобів.

Крім того, з 10 жовтня до 20 грудня заплановане часткове обмеження руху на вулиці Руській: на парній стороні від Фастівської до Січових Стрільців, а на непарній — від Зеленої до Головної. Тут виконуватимуть капітальний ремонт тротуарів, тому регулювання транспорту є необхідним для безпечного виконання робіт.

Міська рада Чернівців закликає водіїв врахувати обмеження та заздалегідь планувати маршрути, використовуючи альтернативні шляхи для пересування. Всі зміни тимчасові, і після завершення ремонтних заходів рух транспорту відновиться у звичному режимі. Обмеження руху транспорту в Чернівцях спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для всіх учасників.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Чернівцях: названо ділянки, де не можна буде проїхати.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Чернівцях: як тепер курсуватимуть автобуси та тролейбуси.