У Чернівцях введено новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чернівецьке тролейбусне управління.

З понеділка, 15 вересня, через ремонтні роботи на вулиці І. Франка громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Як повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління, тимчасові зміни стосуються кількох тролейбусних та автобусних ліній. Тролейбуси №1 та 8 тепер прямуватимуть до Соборної площі, забезпечуючи безперебійне сполучення центральних частин міста.

Автобусні маршрути №5, 6, 23 та 29, а також тролейбуси №6А і 8А з вулиці Героїв Майдану змінюють рух: вони повертатимуть на Кафедральну, далі рухатимуться по Головній та Центральній площах, через Університетську і надалі продовжуватимуть курс за звичними схемами.

Запроваджені тимчасові маршрути дозволяють уникнути заторів і забезпечити пасажирів можливістю дістатися ключових локацій Чернівців, незважаючи на проведення ремонтних робіт.

Нова організація пересування спрямована на зручність громадян та безпеку пересування, а також на збереження регулярності перевезень у центральній частині міста. Впровадження нового графіка руху транспорту в Чернівцях дозволяє ефективніше планувати маршрути і скоротити затримки через ремонтні роботи, забезпечуючи стабільну роботу міської транспортної мережі.

Отже, відтепер місцеві жителі та гості Чернівців матимуть змогу користуватися громадським транспортом за оновленою схемою, яка враховує обмеження на вулиці І. Франка, і продовжує обслуговувати основні локації міста.

