В Черновцах введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черновицкое троллейбусное управление.

С понедельника, 15 сентября, из-за ремонтных работ на улице И. Франко общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

Как сообщает Черновицкое троллейбусное управление, временные изменения касаются нескольких троллейбусных и автобусных линий. Троллейбусы №1 и 8 теперь будут направляться на Соборную площадь, обеспечивая бесперебойное сообщение центральных частей города.

Автобусные маршруты №5, 6, 23 и 29, а также троллейбусы №6А и 8А с улицы Героев Майдана меняют движение: они будут возвращаться на Кафедральную, дальше будут двигаться по Главной и Центральной площадям, через Университетскую и дальше будут продолжать курс по привычным схемам.

Введенные временные маршруты позволяют избежать пробок и обеспечить пассажиров возможностью добраться до ключевых локаций Черновцов, несмотря на проведение ремонтных работ.

Новая организация передвижения направлена ​​на удобство граждан и безопасность передвижения, а также сохранение регулярности перевозок в центральной части города. Внедрение нового графика движения транспорта в Черновцах позволяет более эффективно планировать маршруты и сократить задержки из-за ремонтных работ, обеспечивая стабильную работу городской транспортной сети.

Следовательно, теперь местные жители и гости Черновцов смогут пользоваться общественным транспортом по обновленной схеме, которая учитывает ограничения на улице И. Франко, и продолжает обслуживать основные локации города.

