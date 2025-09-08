Новий графік поїздів у Запоріжжі внесе певні корективи та незручності у звичне пересуваання місцевих мешканців регіоном.

Новий графік поїздів у Запоріжжі введений на період з 8 по 12 вересня і стосується приміського електропотяга, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному Телеграм-каналі EasyWay, новий графік поїздів у Запоріжжі стосується №6548/6547 "Синельникове-1 - Запоріжжя-2". Дані зміни безпосередньо вплинуть на тих, хто щодня користується електропоїздом, і про них варто знати заздалегідь.

З 8 по 12 вересня відправлення із Синельникового-1 здійснюватиметься об 11:18. Електричка курсуватиме через станцію Запоріжжя-Ліве, роз'їзд 11 км, платформи Любимівка, 9 км, 13 км, 17 км, 4 км, 6 км до станції Запоріжжя-2.

Новий графік поїздів означає, що маршрут змінено і№6548/6547 не зупинятиметься на станціях Янцеве, Запоріжжя-Вантажне, Запоріжжя-1 та на платформах Мотор і Іскра. Пасажирам варто звернути на це увагу і планувати свої поїздки по регіону завчасно.

Крім цього, залізничники повідомили, що відновлюють пошкоджену інфраструктуру і продовжують вводити тимчасові зміни на інших маршрутах. №116/115 до Чернівців тепер курсуватиме лише до станції Дніпро.

Пасажирів, які прямували до або зі станції Запоріжжя, підвезуть №6/5, що їде до Ясині. Також електропоїзд №86 до Львова обмежений ділянкою до Дніпра. Для підвезення пасажирів на маршруті з Дніпра до нашого облцентру, призначено додаткові рейси, зокрема №228.

Такі нововведення діятимуть певний проміжок часу і покликані забезпечити безперебійне курсування електропоїздів, навіть якщо частина інфраструктури ще ремонтується. Це тимчасові зміни, які мають допомогти оптимізувати перевезення пасажирів і уникнути затримок.

