Новый график поездов в Запорожье внесет определенные коррективы и неудобства в обычное передвижение местных жителей по региону.

Новый график поездов в Запорожье введен на период с 8 по 12 сентября и касается пригородного электропоезда, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном Телеграмм-канале EasyWay, новый график поездов в Запорожье касается №6548/6547 "Синельниково-1 – Запорожье-2". Данные изменения напрямую повлияют на тех, кто ежедневно пользуется электропоездом, и о них следует знать заранее.

С 8 по 12 сентября отправление из Синельниково-1 будет совершаться в 11:18. Электричка будет курсировать через станцию ​​Запорожье-Левое, разъезд 11 км, платформы Любимовка, 9 км, 13 км, 17 км, 4 км, 6 км до станции Запорожье-2.

Новый график поездов означает, что маршрут изменен и №6548/6547 не будет останавливаться на станциях Янцево, Запорожье-Грузное, Запорожье-1 и на платформах Мотор и Искра. Пассажирам стоит обратить на это внимание и планировать свои поездки по региону раньше времени.

Кроме того, железнодорожники сообщили, что восстанавливают поврежденную инфраструктуру и продолжают вводить временные изменения на других маршрутах. №116/115 в Черновцы теперь будет курсировать только до станции Днепр.

Пассажиров, следовавших до или со станции Запорожья, подвезут №6/5, который едет в Ясин. Также электропоезд №86 во Львов ограничен участком в Днепр. Для подвоза пассажиров на маршруте из Днепра в наш облцентр назначены дополнительные рейсы, в том числе №228.

Такие нововведения будут действовать определенный промежуток времени и призваны обеспечить бесперебойное курсирование электропоездов, даже если часть инфраструктуры еще не ремонтируется. Это временные изменения, которые должны помочь оптимизировать перевозку пассажиров и избежать задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили