Работа для пенсионеров в Днепропетровской области сейчас доступна благодаря нескольким компаниям, готовым сотрудничать с людьми постарше, сообщает Politeka.

Вакансии размещены на сайте work.ua , где можно найти предложения из разных сфер занятости.

В Днепре предприятие «Продрезерв 5» открыло позицию кладовщика на продуктовом складе. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, пятидневный график с 8:00 до 17:00 и заработок 22 000 гривен. К основным требованиям относятся опыт работы не менее года, владение Excel , желательно 1С , внимательность, ответственность и готовность к физическим нагрузкам. Среди задач – прием и выдача товаров, проверка документов, ведение учета и контроль условий хранения продукции.

Еще одно предложение касается должности разнорабочего в поселке Обуховка . Ее обнародовала строительная компания ФЛП Симонов В.А. Заработок составляет от 26 000 до 35 000 гривен с выплатами трижды в месяц. Работникам предоставляют спецодежду, доставку с вокзала и все необходимые инструменты. Опыт не обязателен, главное — трудолюбие, выносливость и позитивное настроение. Для старших людей предусмотрена поддержка коллег и возможность обучения непосредственно во время работы.

Кроме того, сервис Glovo ищет курьеров в Днепре. Доставка возможна пешком, на велосипеде, мотоцикле или машине. Доход может достигать 45 000 гривен ежемесячно, а бонусы водителям – до 2 000 гривен в неделю. Среди преимуществ – частые выплаты, страхование и свободный график.

Итак, работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает складские процессы, строительную сферу и курьерские услуги. Это позволяет выбрать вариант, соответствующий опыту, возможностям и желаемой нагрузке, получая стабильный доход и социальную защиту.

