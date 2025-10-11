Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює складські процеси, будівельну сферу та кур’єрські послуги.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області нині доступна завдяки кільком компаніям, готовим співпрацювати з людьми старшого віку, повідомляє Politeka.

Вакансії розміщені на сайті work.ua, де можна знайти пропозиції з різних сфер зайнятості.

У Дніпрі підприємство «Продрезерв 5» відкрило позицію комірника на продуктовому складі. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік із 8:00 до 17:00 і заробіток 22 000 гривень. До основних вимог належать досвід роботи не менше року, володіння Excel, бажано 1С, уважність, відповідальність і готовність до фізичних навантажень. Серед завдань — прийом і видача товарів, перевірка документів, ведення обліку та контроль умов зберігання продукції.

Ще одна пропозиція стосується посади різноробочого у селищі Обухівка. Її оприлюднила будівельна компанія ФОП Сімонов В.А. Заробіток становить від 26 000 до 35 000 гривень, із виплатами тричі на місяць. Працівникам надають спецодяг, доставку з вокзалу й усі необхідні інструменти. Досвід не обов’язковий, головне — працелюбність, витривалість і позитивний настрій. Для старших людей передбачено підтримку колег та можливість навчання безпосередньо під час роботи.

Крім того, сервіс Glovo шукає кур’єрів у Дніпрі. Доставка можлива пішки, на велосипеді, мотоциклі або машині. Дохід може сягати 45 000 гривень щомісяця, а бонуси водіям — до 2 000 гривень на тиждень. Серед переваг — часті виплати, страхування та вільний графік.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює складські процеси, будівельну сферу та кур’єрські послуги. Це дає змогу обрати варіант, що відповідає досвіду, можливостям і бажаному навантаженню, отримуючи стабільний дохід і соціальний захист.

